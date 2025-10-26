English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಶಿವನ ಬೆವರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಸಸ್ಯ... ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ! ಅಸ್ತಮಾ, ಶುಗರ್‌, ಬಿಪಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಮದ್ದು

ಶಿವನ ಬೆವರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಸಸ್ಯ... ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ! ಅಸ್ತಮಾ, ಶುಗರ್‌, ಬಿಪಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಮದ್ದು

Ayurvedic plant for cancer prevention: ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ.   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 26, 2025, 03:23 PM IST
  • ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ಹೂವಿನ ಗಿಡ
  • ಶಿವನ ಬೆವರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಸ್ಯ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ರಾಜ ಯೋಗ : ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿರುವ ಸಾಲ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು! ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
camera icon5
Rajayoga
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ರಾಜ ಯೋಗ : ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿರುವ ಸಾಲ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು! ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಗೋಚಾರ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ... ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ, ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ!
camera icon7
grah gochar 2026
ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಗೋಚಾರ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ... ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ, ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ!
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
Da hike in karnataka latest news
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ! ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಬಿಡಿ
camera icon6
Zinc Price rise
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ! ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಬಿಡಿ
ಶಿವನ ಬೆವರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಸಸ್ಯ... ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ! ಅಸ್ತಮಾ, ಶುಗರ್‌, ಬಿಪಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಮದ್ದು

Datura plant Benefits: ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಶಿವನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಮಂಗಳಕರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಶಿವನನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಅವನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಧಾತುರಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹೂವಾಗಿದೆ. ಈ ಈ ಧಾತುರ ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ರುದ್ರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂವು ಕೇವಲ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಹೂವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಶಿವನ ಬೆವರಿನಿಂದ ಧಾತುರ ಸಸ್ಯ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನೇಕ ಮರಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದತ್ತೂರಿ ಗಿಡ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದತ್ತೂರಿ ಗಿಡ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. 

ದತ್ತೂರಿ ಎಲೆಗಳ ಹೊಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ದತ್ತೂರಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ದತ್ತೂರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಿ  ನೋವಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೀಲು ನೋವು, ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ದತ್ತೂರಿ ಎಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದತ್ತೂರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದತ್ತೂರಿ ಎಲೆಗಳ ಪೇಸ್ಟ್‌ನ್ನು ಹುಣ್ಣು, ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅವು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ದತ್ತೂರಿ ಎಲೆಯ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್‌ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ದತ್ತೂರಿ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದತ್ತೂರಿ ಗಿಡದ ಬೇರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಕೂಡ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಎಲೆ ಜಗಿದು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಪುಡಿಯಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ನೋವಿಲ್ಲದೇ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ !

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ರಾತ್ರಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ....

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

DaturaAyurvedic plantDatura plant

Trending News