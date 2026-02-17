English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ! ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದೊಂದೇ ಪದಾರ್ಥ ಸಾಕು...

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 17, 2026, 08:34 AM IST
  • ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
  • ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು

High Blood Pressure Control

: ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 4 ಪುರುಷರ ಪೈಕಿ 3 ಜನರು ಮತ್ತು 5 ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ 3 ಜನರು ಇದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಲೋಪತಿಯು ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದವು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎಂದರೇನು?

ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಚಂಚಲ್ ಶರ್ಮಾ (ಆಶಾ ಆಯುರ್ವೇದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞರು) ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಬಲವು ಅವರ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ತಿಂದ್ರೆ ಹೈ ಬ್ಲಡ್​ ಪ್ರೆಷರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತೆ

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

* ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ 
* ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು 
* ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮೂಗು 
* ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ 

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ; ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಕಾರಣಗಳು 

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಆನುವಂಶಿಕವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅದರ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. 

* ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು
* ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ.
* ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವುದು
* ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳಂತಹ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು 
* ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದು 
* ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆ 
* ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ಆಯುರ್ವೇದವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಕರ್ಮವನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮೂರು ದೋಷಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಅಶ್ವಗಂಧ: ಅಶ್ವಗಂಧ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಅಶ್ವಗಂಧ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

ತ್ರಿಫಲ: ತ್ರಿಫಲ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ತುಳಸಿ: ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. 

ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಐದು ಪಂಚಕರ್ಮ ವಿಧಾನಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಬಸ್ತಿ, ನಶ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸೇರಿವೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಣವು ಪಿತ್ತ ದೋಷವನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಪರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ರಕ್ತವನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ...

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

