ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೇ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..

High cholesterol Symtoms: ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದು ಬೆಳೆಯುವ ಮೊದಲು, ದೇಹವು ವಿವಿಧ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಸೂಕ್ತ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಎದೆನೋವು, ಒತ್ತಡ, ತಲೆಸುತ್ತು, ಕಾಲು ನೋವು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಳು: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಅದು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹರಳುಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇದರ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೆಫ್ರೋಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಫೋಮ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಡಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಶುಷ್ಕತೆಯಂತಹ ಚರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ... ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು, ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲಿಪೊಪ್ರೋಟೀನ್ (ಎಚ್ಡಿಎಲ್) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಲಿಪೊಪ್ರೋಟೀನ್ (ಎಲ್ಡಿಎಲ್) ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
