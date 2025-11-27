tongue cleaner side effects: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
1.ನಾಲಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ
ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
2. ಬಾಯಿ ಒಣಗಲು ಕಾರಣ
ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಾಯಿ ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಲಾಲಾರಸದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಗಳು ಉಕ್ಕಿನ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಲೋಹವು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಲಾರಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ತುಟಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣವೂ ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ದ್ರವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನಾಲಿಗೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
4. ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಊತ ಉಂಟಾದಾಗ, ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.
ಈ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನೀವು ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿವೆ.
