English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್‌ನಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ!

ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್‌ನಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ!

tongue cleaner side effects: ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 27, 2025, 05:03 PM IST
  • ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮ
  • ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ನಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿ
  • ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ಏಕೆ ಬಳಸಬಾರದು

Trending Photos

2026ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಸ ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ
camera icon6
Guru Gochar
2026ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಸ ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ವಿಷಸರ್ಪದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ.
camera icon5
snake bite first aid
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ವಿಷಸರ್ಪದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ.
IPLಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ.. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.!
camera icon5
IPLಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ.. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.!
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಆಗುವುದು ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ, ನನಸಾಗುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು
camera icon5
Shukra Sanchara
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಆಗುವುದು ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ, ನನಸಾಗುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು
ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್‌ನಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ!

tongue cleaner side effects: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

1.ನಾಲಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ  

ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

2. ಬಾಯಿ ಒಣಗಲು ಕಾರಣ 

ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಾಯಿ ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಲಾಲಾರಸದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ಗಳು ಉಕ್ಕಿನ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಲೋಹವು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಲಾರಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ತುಟಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣವೂ ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ..! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌

3. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ದ್ರವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನಾಲಿಗೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

4. ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಊತ ಉಂಟಾದಾಗ, ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

ಈ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನೀವು ಟಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಂಗೀತದ ಶಿವಾಲಯವ ಕಟ್ಟಿದ ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್: ಬಸವಣ್ಣ ವಚನ ಸಿರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Tongue Cleanertongue cleaner side effectsdisadvantage of Tongue Cleaner

Trending News