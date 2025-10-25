ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ರಾತ್ರಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ....

ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಕೆಲವು ಜನರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಅಲ್ಲದೆ.. ಅವರು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ..ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ, ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರ, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಈಗ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು.ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು.ಅತಿಯಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದಲ್ಲದೆ..ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ..ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಇವು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ HbA1c ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ಇದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹವಾಮಾನವು ತಂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ:
ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವಿದ್ದರೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ
ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.