/60ರ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಫಿಟ್‌ ಇರಬೇಕಾ? ಈ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

Heart Attack Prevention: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 40–60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡ, ಧೂಮಪಾನ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೃದಯ ತಜ್ಞರು 60 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಧೂಮಪಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಸಿಗರೇಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೊಕೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇವು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್, ಜಂಕ್ಫುಡ್, ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವೇಗದ ನಡಿಗೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಈಜು ಅಥವಾ ಯೋಗದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಿಸಿ ಹೃದಯವನ್ನ ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವೂ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 30 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿರುವವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಎದೆಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಬಿಗಿತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, ಬೆವರು, ತಲೆಸುತ್ತು ಅಥವಾ ದವಡೆ, ಭುಜ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ನೋವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಹೃದಯಾಘಾತವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೀವ್ರ ಎದೆನೋವಿನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ 60 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಹೃದಯವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)