ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರೇ.. ಹುಷಾರ್‌.. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ "ಸ್ಟ್ರೋಕ್" ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ..!

Beauty Parlor Stroke Syndrome : ಈ ಲೇಖನವು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 'ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 21, 2025, 04:07 PM IST
    • ಈ ಲೇಖನವು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
    • ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಸಲೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
    • ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಎಂದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಿದುಳಿನ ದಾಳಿ.

ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರೇ.. ಹುಷಾರ್‌.. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ "ಸ್ಟ್ರೋಕ್" ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ..!

Stroke Syndrome : ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಸಲೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ.

ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? : ಅನೇಕ ಸಲೂನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೌರದ ನಂತರ, ನಾವು ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಕ್‌ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಒರಗುತ್ತೇವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Heart attack: ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ! ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರಿ.. ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ

ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು 1993 ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೈಕೆಲ್ ವೀನ್‌ಟ್ರಾಬ್ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ರೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಎಂದರೇನು? : ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಎಂದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಿದುಳಿನ ದಾಳಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ತಲೆಗೆ ಶಾಂಪೂ ಹಚ್ಚುವಾಗ ವಾಶ್‌ಬೇಸಿನ್‌ನ ಅಂಚಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು..! ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲ್ಲ

ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? : ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಬ್ಯಾಕ್‌ವಾಶ್ ಸಿಂಕ್ ಬಳಸುವಾಗ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಟವಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

