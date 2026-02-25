ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಫೇಶಿಯಲ್: ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು, ಲೋಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೀಟ್ರೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಖದ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವು ಮಂದತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಖದ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ, ಇದು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಹಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇದೋಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೊಡವೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಬೀಟ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೈಪರ್ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸಿರಾಜ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ (ಬೇಸನ್) ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಟೀ ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 2-3 ಟೀ ಚಮಚ ತಾಜಾ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಪೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು.ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ತಯಾರಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಂತರ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
ಪ್ಯಾಕ್ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ ಅಥವಾ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅದು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಮುಖ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
