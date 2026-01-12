English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಪಿ-ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ತರಕಾರಿ! ಜ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ ಸಾಕು..

ಬಿಪಿ-ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ತರಕಾರಿ! ಜ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ ಸಾಕು..

ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ಲಿವರ್‌ನ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಖನಿಜಗಳು, ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು, ಬೀಟಾಲೈನ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೀಟ್ರೂಟ್‌ನ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 12, 2026, 03:35 PM IST
  • ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಲಿವರ್‌ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಬಿಪಿ-ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ತರಕಾರಿ! ಜ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ ಸಾಕು..

Beetroot benefits

: ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಟಾಲೈನ್‌ಗಳು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಥವಾ ಕರಿ ಅಥವಾ ರಸವನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೈಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮೆದುಳಿನ ನರಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನೋವು ನಿವಾರಕ: ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಟಾಲೈನ್‌ಗಳಿವೆ. ಇವು ನೋವು ನಿವಾರಕವನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ..! ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ

ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಾಣವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವನ್ನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸವನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಕ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 

ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯ: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಲಿವರ್‌ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟಾಲೈನ್‌ಗಳು ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್‌ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..! ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿ

ಮೆದುಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮೂಥಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್‌ಗೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ತರಕಾರಿ ರಸ ಸೇಬು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ರಸವನ್ನ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Beetroot Benefitsbeetroot for blood pressureBeetroot juice benefitsbeetroot for cholesterolbeetroot nitrates benefits

