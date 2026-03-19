ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 19, 2026, 01:44 AM IST
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಬಂಪರ್‌ ಧನ-ಲಾಭ
camera icon6
Shukra Gochar
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಬಂಪರ್‌ ಧನ-ಲಾಭ
&#039;ಲೋಹಿತ್‌&#039; ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು &#039;ಪುನೀತ್&#039; ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಈ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ! ಆದರೂ ವಿಧಿ..
camera icon6
Puneeth Rajkumar
'ಲೋಹಿತ್‌' ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು 'ಪುನೀತ್' ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಈ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ! ಆದರೂ ವಿಧಿ..
ವಿರೋಶ್ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
Rashmika Mandanna Haladi photos
ವಿರೋಶ್ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೇ ಒಂದು SIX ಹೊಡೆಯದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು
camera icon6
IPL 2026
IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೇ ಒಂದು SIX ಹೊಡೆಯದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಬೇಸಿಗೆಯು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆವರುವುದರಿಂದ ದೇಹ ನಿರ್ಜಲಿಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹವು ತಂಪಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಾಪಮಾನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವು ಶಾಖದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತವೆ.ಆದರೆ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಇವುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ನಿಂಬೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ

ಜಲಸಂಚಯನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಲೋಟ ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಂಬೆ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾನೀಯವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಪಾನೀಯ

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ದೇಹವು ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಖ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳ

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾತು ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟಿತೇ ಅಮೇರಿಕಾ..? ಯುಎಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್..!

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಕೆಲವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ಅಥವಾ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಹೆಚ್ಚು ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ನಿಂಬೆ ರಸವು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಂತಹ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿರುವ ಜನರು ನಿಂಬೆ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್-ಚೀನಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಅಮೆರಿಕದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ..!

ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ನೀರು ಪೋಷಕ ಜಲಸಂಚಯನ ಪಾನೀಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಜಲಸಂಚಯನ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

