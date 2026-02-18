English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಯಟ್ ಏನೂ ಬೇಡ.. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧ

ಮಧುಮೇಹದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 18, 2026, 10:37 AM IST
  • ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
  • ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಸ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಆಮ್ಲಾ ರಸ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು

Medicine for diabetes: ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಚಂಚಲ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾವ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರ

ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು: ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

ಜಾಮೂನ್: ಈ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಾಮೂನ್ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತಿಂತೀರಾ? ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ, ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು!

ಹಾಗಲಕಾಯಿ: ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಹಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪೌಷ್ಟಿಕವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಸ ಅಥವಾ ಅದರ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ನೀವು ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಆಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ: ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು, ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಮ್ಲಾ ರಸ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 

ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಹೂವುಗಳು: ಈ ಹೂವಿನ ಎಲೆಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಅಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. 

ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 

ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀವು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬಾರಿ ಮೆಡಿಸನ್‌ಗಳಿಂದಲ್ಲ ಈ ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಫುಲ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಶುಗರ್‌! ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ಗೆ ಇದೊಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ

ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಪಾಲಕ್, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಮೆಂತ್ಯ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

