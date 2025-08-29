ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ಯಾ..? ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಈ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಲಾಭ..!

pre run meal: ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ, ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಓಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ನಡಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಅಥವಾ ಆಗಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಯಾಸದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತುದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬರಿದಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಓಟದ ನಂತರ ಆಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಓಡುವ ಮೊದಲು ಸಮತೋಲಿತ, ಹಗುರವಾದ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ:
ಓಡುವ ಮೊದಲು ದೇಹವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವು ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಮಯದ ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ದಣಿವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಓಡುವ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಹಗುರವಾದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
ಓಟ್ಸ್ (ಡೇಲಿಯಾ)
ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್
ಅವಲಕ್ಕಿ
ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಈ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಓಡಿದ ನಂತರ ಬರುವ ಆಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಪನೀರ್, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಳಕೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಭಾರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಓಡಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಕೊಡದೇ ಓಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ದಣಿವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓಡುವ 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೇವಿಸಬಾರದ ಆಹಾರಗಳು:
ಓಡುವ ಮೊದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಮೋಸಾ, ಪರಾಠಾ, ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಗರ್ಗಳಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಭಾರವಾಗಿಸಬಹುದು. ಓಡುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಓಡುವ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಲಘು ಊಟ:
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು + ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಣ್ಣೆ
ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಓಟ್ ಮೀಲ್
ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ