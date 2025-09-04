English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು... ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ..!

best remedy for headache : ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಲಿರುವ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 4, 2025, 07:04 PM IST
  • ಅನೇಕ ಜನರು ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ
  • ಈ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು

ಈ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು... ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ..!

best remedy for headache : ಅನೇಕ ಜನರು ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುವವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಹಲವರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಿಂದ ದಣಿದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.. ದಪ್ಪ ಸೊಂಟ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾಗುತ್ತೆ.!

ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಲಿರುವ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ರುಬ್ಬಿದ ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಎರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು.. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ.

ಮೊದಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಎರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಈ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಡುಗೆಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌! ಪಥ್ಯ, ಔಷಧಿ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ... ವೈದ್ಯರೇ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಮೌಷಧ

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Z Kannada News  ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

