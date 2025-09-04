ಈ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು... ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ..!

best remedy for headache : ಅನೇಕ ಜನರು ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುವವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಹಲವರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಿಂದ ದಣಿದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ.
ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಲಿರುವ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ರುಬ್ಬಿದ ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಎರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು.. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ.
ಮೊದಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಎರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಈ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Z Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
