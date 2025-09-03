ಶೀತ-ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು: ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ!!

Cold and Cough home remedies: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಜ್ಜಿಯರು ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಈ ನೀರನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ನೀವು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಮುಂತಾದ ಗಂಟಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಉಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಉಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಬಹುದು.
ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಬಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.