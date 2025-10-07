English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯವರೆಗೆ.. ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆಯಿಂದ ಸಿಗಲಿವೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

Betel Leaf Tea Benefits: ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಗುಣಗಳು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಇದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 7, 2025, 05:10 PM IST
  • ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ
  • ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ

ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯವರೆಗೆ.. ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆಯಿಂದ ಸಿಗಲಿವೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Grok )

Betel Leaf Tea Benefits: ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆಯ ಚಹಾ, ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಉತ್ಕರ್ಷಕ ನಿರೋಧಕ (ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್) ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಚಯಾಪಚಯ ವೃದ್ಧಿ, ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ

ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆಯ ಚಹಾವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣ ರಸಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಜೀರ್ಣ, ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಬೇಕೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..ಈ ಸಾಲಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ...!

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಿತು

ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆಯ ಚಹಾದ ಆವಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಎದೆಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಬ್ರಾಂಕೊಡಿಲೇಟರ್) ಮತ್ತು ಕಫಗಾರಕ (ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೋರಂಟ್) ಗುಣಗಳು ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್‌ನಂತಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆಯ ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಗುಣವು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಗುಣವು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಯಗಳ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ..!

ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆಯ ಚಹಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು. ಇದರ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆಯ ಚಹಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಒಂದು ಸರಳ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಈ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಗುಣಗಳು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಇದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

