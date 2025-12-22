English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಾನ್ಸರೇ ಬರಲ್ವಾಂತೆ ಗೊತ್ತಾ..!

ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಾನ್ಸರೇ ಬರಲ್ವಾಂತೆ ಗೊತ್ತಾ..!

Black coffee benefits : ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ..ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸರ್‌ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾ.. ಅದ್ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 22, 2025, 07:09 PM IST
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವರ ವಿರೋಧವಿರುತ್ತದೆ.
  • ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಟ್‌ ಡ್ರಿಂಕ್‌!
  • ಆದರೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ !

Trending Photos

ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಲೀಕ್‌ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ! ಜಸ್ಟ್‌ ಹತ್ತೇ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ..
camera icon6
Kitchen tips
ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಲೀಕ್‌ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ! ಜಸ್ಟ್‌ ಹತ್ತೇ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ..
ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. 13 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ಕಡಿತ..! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon7
PM KISAN
ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. 13 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ಕಡಿತ..! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಖದರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯರ ದಿಲ್‌ ಕದ್ದ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಮಂಜು..!
camera icon7
Shreyas manju mass look photos
ಖದರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯರ ದಿಲ್‌ ಕದ್ದ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಮಂಜು..!
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ.. ನೆಟ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೂ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌..!
camera icon5
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ.. ನೆಟ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೂ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌..!
ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಾನ್ಸರೇ ಬರಲ್ವಾಂತೆ ಗೊತ್ತಾ..!

Black coffee benefits : ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರೇ...ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ..ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಯ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಡ್ವೋ  ಕಾಫಿ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಟ್‌ ಡ್ರಿಂಕ್‌ ಆಗಿದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಮೂರು ʼಮೊಟ್ಟೆʼ ತಿಂದರೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ

ಹೌದು.. ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌,ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಿದುಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿದುಳಿನ ನರಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡದು ಈ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ..ಅಷ್ಟೆಯಾಕೇ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಲಿವರ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್‌ ಆಫ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಲಿವರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮೂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕದೇ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ..ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದಾಗಿದೆ.ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಬೆಸ್ಟ್‌.

ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ  ಈ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ  ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದಲೂ ದೂರವಿರಬಹುದು..ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಲಿವರ್‌, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಹಾಗೂ ಗುದನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಬೆಸ್ಟ್‌.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೀನ್‌ ಕೇರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕು..!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Black Coffee BenefitsCofee

Trending News