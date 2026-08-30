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ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತೂಕ ಇಳಿಯುತ್ತಾ? ಶುಗರ್-ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ? ‌

ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್‌ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 30, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:35 PM IST
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತೂಕ ಇಳಿಯುತ್ತಾ? ಶುಗರ್-ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ? ‌

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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