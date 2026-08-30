/ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತೂಕ ಇಳಿಯುತ್ತಾ? ಶುಗರ್-ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ? ‌

Black Coffee Benefits: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಹಲವರ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೂಕ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಫಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಸಹಕಾರಿಯೇ?
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸೇರಿಸದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಲು ಸೇರಿಸದ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ದೇಹದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿ ತೂಕ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯನ್ನ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ‘ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ ಕಾಫಿಗಿಂತ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಯಮಿತ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ಮಧುಮೇಹದ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಾಫಿಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಬದಲಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಫಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಲಿವರ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ?
ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮೆಟಾ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ALT ಮತ್ತು AST ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಲಿವರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಲಿವರ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಹಾಲು-ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಫಿಗಿಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಏಕೆ ಭಿನ್ನ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಫಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಕಾರಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಪ್ಗಳನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಆತಂಕ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸುವವರು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಫಿಯನ್ನ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಕೇವಲ ಕಾಫಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ನಾರಿನಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯ ಪಾನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಲಿವರ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತೂಕ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ, ಮಧುಮೇಹ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗೆ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)