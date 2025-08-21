English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾನೀಯ..!

Black Coffe health benefits : ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.. ಆದರೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸೇರಿಸದೆ.. ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 21, 2025, 08:33 PM IST
    • ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ..
    • ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ
    • ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು..?

ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾನೀಯ..!

Health tips : ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.. ಆದರೆ.. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸದೇ ಚ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ : ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಣಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಅಮೃತ ಈ ಹಣ್ಣು... ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಜನ್ಮವಿಡೀ ಬರೋಲ್ಲ!

ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ : ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಚಿಂತೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ!

ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ : ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Black coffee healthBlack Coffee Health BenefitsBlack Coffee Benefitsdark coffee

