Obesity and heart health
: ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಗಳು ಯುವಜನರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು 30-35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಯುವಜನರ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಪಧಮನಿ ಅಡಚಣೆಯ ಮೊದಲು, ದೇಹವು ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?
ಅಪಧಮನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊಬ್ಬು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವು ಪ್ಲೇಕ್ ಅನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಪಧಮನಿಯ ಅಡಚಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಒತ್ತಡ, ಧೂಮಪಾನ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಟೈಪ್ -2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಯುವಕರು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹದಿಹರೆಯದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದಾಗಲಿ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಇದು ನಂತರ ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
* ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ ಅಥವಾ ನೋವಿನ ಭಾವನೆ
* ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
* ವೇಗದ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ
* ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು
* ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಭಾವನೆ
ಅಪಧಮನಿಯ ಅಡಚಣೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು?
ಅಪಧಮನಿಯ ಅಡಚಣೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಇಸಿಜಿ, ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಿಟಿ ಕರೋನರಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.
ಹೃದಯಾಘಾತ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ದೂರವಿಡಲು ಯುವಕರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿರಿ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)