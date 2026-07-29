Low Sugar Breakfast: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹ (Diabetes) ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (High Cholesterol) ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನದ ಮೊದಲ ಊಟವಾದ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ (Breakfast) ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಉಪಾಹಾರ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ರಾತ್ರಿಯ ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಮೊದಲ ಆಹಾರವೇ ಉಪಾಹಾರ. ಸಮತೋಲನಯುತ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ
ಸೇಬು, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಸೀಬೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ, ವಿಟಮಿನ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ: ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಸಿರು ಹೆಸರುಕಾಳು, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಳುಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರು: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸದ ಮೊಸರು ಬೆಳಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು: ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ಚಿಯಾ ಬೀಜ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು, ನಾರಿನಾಂಶ ಹಾಗೂ ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಉಪಾಹಾರ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್, ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಪ್ರೋಟೀನ್ + ನಾರಿನಾಂಶ + ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಾಹಾರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿ: ನಾರಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿರುವ ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು
* ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳು
* ಸಿಹಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು
* ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ
* ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು
* ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿದ ಜ್ಯೂಸ್
ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಾಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ರೆ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)