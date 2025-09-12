English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ

ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಆಗಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಈ ರಸವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 12, 2025, 11:32 AM IST
  • ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳ ರಸವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
  • ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
  • ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆ ರಸವು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ

Giloy leaves juice: ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸತು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳ ರಸವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳ ರಸವು ಸಂಕೋಚಕ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ನೀವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಸರಿಯೇ..? ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆ ರಸವು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆ ರಸವು ದೇಹವನ್ನ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಈ ರಸವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಸ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?  

ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈಗ ಈ ತೊಳೆದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದರ ರಸವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಜಿನ ಲೋಟ ಅಥವಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

