ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ

Giloy leaves juice: ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸತು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳ ರಸವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳ ರಸವು ಸಂಕೋಚಕ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ನೀವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಸರಿಯೇ..? ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆ ರಸವು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆ ರಸವು ದೇಹವನ್ನ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಈ ರಸವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಸ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಗಿಲೋಯ್ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈಗ ಈ ತೊಳೆದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದರ ರಸವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಜಿನ ಲೋಟ ಅಥವಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?