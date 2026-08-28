/ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೋಪು ಒಳ್ಳೆಯದಾ.. ಬಾಡಿ ವಾಶ್‌ ಉತ್ತಮನಾ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು?

Body Wash Vs Soap: ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈಗೀಗ ಸೋಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪರಿಮಳ, ನೊರೆ ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈರ್ಸ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಎರಡೂ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬೆವರು, ಕೊಳಕು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಚರ್ಮ ಒಂದೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಶುಷ್ಕವಾಗಿದೆಯೇ (ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್), ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ (ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್) ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ನಾನದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವು, ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಸರಿನ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೋಪುಗಳಿವೆ. ಸೋಪು ಬಳಸಲು ಸುಲಭ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸೋಪು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸಹ ಸುಲಭ. ಕೆಲವು ಸೋಪುಗಳು ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ, ಒಣಗಿ ಅಥವಾ ತುರಿಕೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಣ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ (Cleanser) ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಣ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಆರ್ಧ್ರಕ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ಅನಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಎನಿಸಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಳ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಮೇಲ ಮೊಡವೆ ಇರುವವರು ಸೋಪ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಜ್ಜುವುದು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆರ್ಧ್ರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹೆಚ್ಚು ಸೋಪು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಚರ್ಮವು ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋಪು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ತುರಿಕೆ, ಬಿಸಿ ಆಗುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಸೋಪು, ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಬಳಸುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.