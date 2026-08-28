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ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೋಪು ಒಳ್ಳೆಯದಾ.. ಬಾಡಿ ವಾಶ್‌ ಉತ್ತಮನಾ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು?

ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಜ್ಜುವುದು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆರ್ಧ್ರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

Written ByBhimappa
Published: Aug 28, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:57 PM IST
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೋಪು ಒಳ್ಳೆಯದಾ.. ಬಾಡಿ ವಾಶ್‌ ಉತ್ತಮನಾ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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