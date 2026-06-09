Health tips : ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಅಂಶುಮಾನ್ ಕೌಶಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಷ್ಟೆ (Pop Culture Myth) ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1998ರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್' ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅವರು, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ vs ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ: ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡಾ 91 ರಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 51 ರಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರ. ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಲಭ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಚನೆಯು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ : ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಅವಿಡಿನ್' ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವು ಬಯೋಟಿನ್ (ವಿಟಮಿನ್ B7) ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅವಿಡಿನ್ ನಾಶವಾಗಿ, ಬಯೋಟಿನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಗುರು ಮುರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಅಪಾಯ ಮುಕ್ತಿ: ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ 'ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ' (Salmonella) ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕಿನ ಭೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಕೋಳಿಯ ಅಂಡಾಶಯದ ಮೂಲಕವೇ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಓವೇರಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್). ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, 65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ (Organ Transplant) ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.