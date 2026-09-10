/ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ.. 100 ಆನೆಗಳ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ...

Health Benefits of Boiled Eggs: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಹಲವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೋಲಿನ್ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲಿನ್ ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಲವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಾಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಗಮನ
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಕೋಲಿನ್ ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವೇ?
ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವೂ ಸಿಪ್ಪೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಿತ್ತುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಐಸ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕುವುದು. ಹೀಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಡೆದು, ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ಮೊಟ್ಟೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾದರೂ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬೇಗನೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಬೇಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಐಸ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ವಿವಿಧ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)