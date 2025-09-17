ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಫಿಯಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಕೊರಿಯನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!

ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕಾಫಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ರುಚಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ನಾವೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: 1 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, 1 ಕಪ್ ಹಾಲು, 3-4 ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು, 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಸಿರಪ್, 1 ಕಪ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೂ ಕಾಫಿ.
ಪಾನೀಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಾಲ್ಗೋನಾ ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರೇಜ್ ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊರಿಯನ್ ಬನಾನಾ ಕಾಫಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಂತ 1: ಪಾನೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೂ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಇದು 12-24 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಈ ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸಲು, ನಮಗೆ 1 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, 1 ಕಪ್ ಹಾಲು, 3-4 ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು, 1 ಚಮಚ ಸಿರಪ್ ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೂ ಕಾಫಿ ಬೇಕು. ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು.. ಬನಾನಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು, ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೂ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.
ಹಂತ 2: ಈಗ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇವೆರಡೂ ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಿಶ್ರಣವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 3: ಬ್ಲೆಂಡರ್ಗೆ ಕಾಫಿ, ಸಿರಪ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಹಂತ 4: ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಲು, ಸಿರಪ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ.. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಂತ 5: ಮೇಲೆ ಫೋಮ್ ಇರುವಂತೆ ನಯವಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 6: ಈಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಯವಾದ ಪಾನೀಯವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೇಲೆ ಫೋಮ್ ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 7: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಮಗ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
ಹಂತ 8: ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕಾಫಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಮಗ್ಗೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
ಹಂತ 9: ನೀವು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಪುಡಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು.
ಹಂತ 10: ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.ಇದು ಕಾಫಿಯಂತೆ ನೀರಿರುವಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಸದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ..ಅದು ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತದೆ..ಅದು ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೊರಿಯನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ..!
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ರುಚಿ ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.