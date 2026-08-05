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ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ.. ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ.. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಸರ್ಫ್ ನಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತೊಳೆದಂತೆ..

Bottle gourd juice benefits:ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ರಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 05, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:10 PM IST
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ.. ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ.. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಸರ್ಫ್ ನಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತೊಳೆದಂತೆ..

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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