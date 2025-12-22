English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Health
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್‌, ಬೊಜ್ಜು: ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್‌, ಬೊಜ್ಜು: ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಎಲ್ಲವೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 22, 2025, 11:30 PM IST
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದ್ದಾಗ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆಯು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
  • ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ & ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್‌, ಬೊಜ್ಜು: ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ

BP, sugar and obesity: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಮಾಚಲದವರೆಗೆ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್, ಪಹಲ್ಗಾಮ್, ಸೋನಾಮಾರ್ಗ್, ಮನಾಲಿ, ಕುಫ್ರಿ, ನರಕಂದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನದಿಗಳ ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕಣಿವೆಯೇ ಬಿಳಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆ, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಅನೇಕರು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಋತುವು ಸಂತೋಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಋತುವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್‌ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

'Seasonal Affective Disorder' ಅಂದರೆ 'ವಿಂಟರ್ ಬ್ಲೂಸ್' ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದ್ದಾಗ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿಡುವ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿರುವ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಳಿಗಾಲದ ಬ್ಲೂಸ್‌ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಲಘು ನಡಿಗೆ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಾನ್ಸರೇ ಬರಲ್ವಾಂತೆ ಗೊತ್ತಾ..!

ಋತುಮಾನದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪರಿಣಾಮ

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆಯು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವೂ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಅಪಾಯ

* ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು
* ಹೃದಯಾಘಾತ
* ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ
* ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

* ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು
* ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು
* ನರಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ
* ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ 

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (BP) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

* ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ
* ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
* ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು
* ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
* 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು
* ಉಪವಾಸ ತಪ್ಪಿಸಿ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

* ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
* ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರಬೇಕು.
* ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ 
* ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
* ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. 
* ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 3-6 ಗ್ರಾಂ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 200 ಗ್ರಾಂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ರೂ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುತ್ತೆ: ಯಾವ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ತಲೆನೋವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ

100 ಗ್ರಾಂ ನೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಸೋಪ್ ನಟ್, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಒಣಗಿದ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಸೋಸಿ 2-3 ಹನಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

