ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ..! ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ, ಸಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..? 

Naegleria Fowleri Symptoms : ಈಜುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು.. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.. "ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ" ಅಂದರೆ ನೇಗ್ಲೇರಿಯಾ ಫೌಲೇರಿಯಿಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.
ಯಸ್.. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಅಮೀಬಾವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ನಿಂತ ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಳಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಅಥವಾ ಈಜುಕೊಳಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ಜೀವಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಎಂದರೇನು? (Brain infection amoeba) : ದೆಹಲಿಯ ಆರ್ಎಂಎಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಗಿರಿ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ನೇಗ್ಲೇರಿಯಾ ಫೌಲೆರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಅಪರೂಪ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಜೀವಿ. ಇದು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಅಮೀಬಾ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾದಿಂದ ಸೋಂಕು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? : ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಮೀಬಾ ಮೂಗಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿ ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅದು ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮೂಗಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಈ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಜುಕೊಳಗಳು, ಕೊಳಗಳು ಅಥವಾ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಳಕು ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು (Brain eating amoeba symptoms) : ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ಜ್ವರದಂತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೋಗ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ರೋಗಿಗೆ ಸೆಳೆತ, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರೋಗಿಯು ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? (Brain eating amoeba treatment) : ಈ ರೋಗದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ (PAM). ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವರದಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅಮೀಬಾ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಷಧಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು?
ನೀವು ನದಿಗಳು, ಕೊಳಗಳು ಅಥವಾ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈಜುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗದಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಈಜುಕೊಳಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದರೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಕೊಳಕು ಕೊಳಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಮಾಡದ ಈಜುಕೊಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು