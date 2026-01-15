Brain Stroke
: ಮಿದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ನಂತರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯು ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡದಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..? ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ವೈದ್ಯರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಡಾ.ದಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ.ದಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡರೆ, ಅದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳಿವೆ: ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ತನಾಳ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 87% ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ). ಎರಡನೇಯದ್ದು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳದ ಛಿದ್ರ ಅಥವಾ ಸೋರಿಕೆ). ಇವೆರಡೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊದಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಆಹಾರವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?
* ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ
* ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
* ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು
* ನಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ
* ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆ
ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)