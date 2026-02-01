ನಾಟಿ ಕೋಳಿ Vs ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ.. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ನೀವು ತಿನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರಲ್ಲ

Healthy tips : ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಜೀವಾಳ. ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಸೂಪ್.. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಕನ್ ಉತ್ತಮವೇ? ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಡು ಕೋಳಿ ಉತ್ತಮವೇ? ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರಗಳೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಅನೇಕ ಜನರು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಚ್ಚರ..
ದೇಶಿ ಕೋಳಿ.. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ : ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಫ್ರೀ-ರೇಂಜ್ ಕೋಳಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. 100 ಗ್ರಾಂ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ 150 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಫ್ರೀ-ರೇಂಜ್ ಕೋಳಿ ಕೇವಲ 120 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-6 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಫ್ರೀ-ರೇಂಜ್ ಕೋಳಿ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು : ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸತು, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಕುದಿಸಬೇಕಾ, ಹುರಿದು ತಿನ್ನಬೇಕಾ.. ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪಟೋಟಾವನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಕಾಡು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ, ಇದು ರುಚಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.