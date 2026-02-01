English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಾಟಿ ಕೋಳಿ Vs ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ.. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ನೀವು ತಿನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರಲ್ಲ

Broiler chicken vs Country chicken : ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆಯೇ..? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಬನ್ನಿ ಸಧ್ಯ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 1, 2026, 07:07 PM IST
    • ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
    • ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು.
    • ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಕ್ತಿಯುತ?

Healthy tips : ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಜೀವಾಳ. ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಸೂಪ್.. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಕನ್ ಉತ್ತಮವೇ? ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಡು ಕೋಳಿ ಉತ್ತಮವೇ? ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರಗಳೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಅನೇಕ ಜನರು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗುವ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಚ್ಚರ..

ದೇಶಿ ಕೋಳಿ.. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ : ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಫ್ರೀ-ರೇಂಜ್ ಕೋಳಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. 100 ಗ್ರಾಂ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ 150 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಫ್ರೀ-ರೇಂಜ್ ಕೋಳಿ ಕೇವಲ 120 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-6 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಫ್ರೀ-ರೇಂಜ್ ಕೋಳಿ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು : ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸತು, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಕುದಿಸಬೇಕಾ, ಹುರಿದು ತಿನ್ನಬೇಕಾ.. ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್‌ ಪಟೋಟಾವನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಕಾಡು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ, ಇದು ರುಚಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

