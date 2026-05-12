Weight Loss Tea: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೂಕ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಮ್, ಡೈಟ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವೆ ಈಗ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಂಠಿ, ಲಿಂಬೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾ ದೇಹದ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಆಂಟಿ-ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಗುಣಗಳು ದೇಹದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಲಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ C ದೇಹವನ್ನ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಈ ಪಾನೀಯ ಮಾತ್ರದಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ “ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಟೀ” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಬಿಪಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಲಾಭ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)