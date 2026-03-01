English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜನರು ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 1, 2026, 09:58 PM IST
  • ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ
  • ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ & ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ
  • ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ

Uric acid natural remedy: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವೂ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ.. ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಟೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ! ಶುಗರ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಇರುತ್ತೆ..

ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ದೇಹವನ್ನ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್!‌

ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕರಿಬೇವು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲ. ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು Zee Kannada News ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)
 

