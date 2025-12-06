English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು! ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇದು ಔಷಧಿ

Diabetes food tips : ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಈಗ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.. ಇಂದಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 6, 2025, 08:27 PM IST
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು! ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇದು ಔಷಧಿ

Buttermilk for Diabetes : ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹೌದು.. ಮಜ್ಜಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:45 ದಿನ 4 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವತಿ..! PCOS ಇದ್ದರೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕರಿಬೇವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರಿಬೇವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಕೂಡ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

