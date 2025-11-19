English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ದುರ್ಬಲ ಮೂಳೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.!

ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ದುರ್ಬಲ ಮೂಳೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.!

Calcium Foods tips : ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಇತರ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 19, 2025, 10:42 PM IST
    • ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
    • ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
    • ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ನಂತಹ ಮೂಳೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ದುರ್ಬಲ ಮೂಳೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.!

Cheese benefits : ಮೂಳೆಗಳ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿವೆ. ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ನಂತಹ ಮೂಳೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. 

ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (IOF) ಪ್ರಕಾರ, ಚೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೊಂದಿದೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿದೆ ಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪುರುಷರು (19 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷಗಳು): ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1000 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್‌ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1200 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಮುರಿತದ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಲು ಮತ್ತು ಚೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ? : 200 ಮಿಲಿ ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 240 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. 200 ಮಿಲಿ ಆಡಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 380 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 30 ಗ್ರಾಂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 240 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪಡೆಯಬಹುದು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ..!

ಇದರರ್ಥ 200 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್‌ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ 30 ಗ್ರಾಂ ಚೀಸ್ ತಿಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಚೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ.  

200 ಗ್ರಾಂ ತಾಜಾ ಚೀಸ್ (ಕಾಟೇಜ್, ರಿಕೊಟ್ಟಾ, ಮಸ್ಕಾರ್ಪೋನ್) ನಲ್ಲಿ 138 ಮಿಗ್ರಾಂ,
ಕ್ಯಾಮೆಂಬರ್ಟ್, ಬ್ರೀ ನಂತಹ 60 ಗ್ರಾಂ ಮೃದುವಾದ ಚೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 240 ಮಿಗ್ರಾಂ
60 ಗ್ರಾಂ ಫೆಟಾ ಚೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 270 ಮಿಗ್ರಾಂ
60 ಗ್ರಾಂ ಮೊಝ್ಝಾರೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ 242 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ
30 ಗ್ರಾಂ ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 180 ಮಿಗ್ರಾಂ

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ? : ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Health Tipshealth newsCheese BenefitsCheese calciumcalcium foods

