ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ದುರ್ಬಲ ಮೂಳೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.!

Cheese benefits : ಮೂಳೆಗಳ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿವೆ. ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ನಂತಹ ಮೂಳೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (IOF) ಪ್ರಕಾರ, ಚೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೊಂದಿದೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿದೆ ಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಪುರುಷರು (19 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷಗಳು): ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1000 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1200 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಮುರಿತದ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಮತ್ತು ಚೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ? : 200 ಮಿಲಿ ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 240 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. 200 ಮಿಲಿ ಆಡಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 380 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 30 ಗ್ರಾಂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 240 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪಡೆಯಬಹುದು..
ಇದರರ್ಥ 200 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ 30 ಗ್ರಾಂ ಚೀಸ್ ತಿಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಚೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ.
200 ಗ್ರಾಂ ತಾಜಾ ಚೀಸ್ (ಕಾಟೇಜ್, ರಿಕೊಟ್ಟಾ, ಮಸ್ಕಾರ್ಪೋನ್) ನಲ್ಲಿ 138 ಮಿಗ್ರಾಂ,
ಕ್ಯಾಮೆಂಬರ್ಟ್, ಬ್ರೀ ನಂತಹ 60 ಗ್ರಾಂ ಮೃದುವಾದ ಚೀಸ್ನಲ್ಲಿ 240 ಮಿಗ್ರಾಂ
60 ಗ್ರಾಂ ಫೆಟಾ ಚೀಸ್ನಲ್ಲಿ 270 ಮಿಗ್ರಾಂ
60 ಗ್ರಾಂ ಮೊಝ್ಝಾರೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ 242 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ
30 ಗ್ರಾಂ ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸ್ನಲ್ಲಿ 180 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ? : ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.