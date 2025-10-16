English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?

Symptoms of calcium deficiency: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ದೇಹವು ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 16, 2025, 06:00 PM IST
  • ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ
  • ಹೃದಯದ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕ
  • ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

Trending Photos

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
camera icon7
EPFO
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ! ಕಾರಣ ಅದೊಂದೇ ಸೀನ್..‌
camera icon6
Hema Malini
ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ! ಕಾರಣ ಅದೊಂದೇ ಸೀನ್..‌
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
camera icon7
Gold
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon6
basic pay
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?

calcium deficiency: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಖನಿಜವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳು, ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಬಿಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಿರಿಯ ಜನರು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಹುದು.

ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯು ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:ದೇಹದ ನರಮಂಡಲದ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಚಡಪಡಿಕೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಮುರಿತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ (ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳು). ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮೂಳೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಲ್ಲಿನ ಕುಳಿಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಮುರಿಯುವುದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯು ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ಉಗುರು ಮುರಿಯುವುದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮೆಮೊರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ:ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ, ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬಳಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರ: 

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು (ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯದಂತಹವು) ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸೇವಿಸಿ: ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧಿತ ಹಾಲಿನಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೂರಕ : ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತೂಕ ಹೊರುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ: ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವ ತರಕಾರಿ! ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ರಸ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್ ಭಯವೇ ಇರಲ್ಲ...

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Calcium deficiencycalcium deficiency symptomsVitamin D Deficiency

Trending News