ನಿಮ್ಮ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಸಿವಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮಗಾಗಿ.. ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ತಣ್ಣನೆಯ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು.
Home remedies for diabetes: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭಕರವೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಜೊತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀರಿಗೆ ಸೇವನೆ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಮಜ್ಜಿಗೆ ದೇಹವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಶಗಳಿದ್ದು, ದೇಹದೊಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇರುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಕೇವಲ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಔಷಧಿ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್, ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ-ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯಕ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)