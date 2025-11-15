ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೇ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..?

Can Diabetes be cured?: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು ಸಹ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 12% ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು 1921ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಸಹ-ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ಸರ್ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸ್ರಾವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಧುಮೇಹವು ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರಬಾರದು. ರೋಗಿಯು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡಲು ರೋಗಿಯು ತನ್ನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯು ತನ್ನ ದೇಹದ ತೂಕದ ಶೇ.10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ?
ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದಾಗ ಮಧುಮೇಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ.
ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹ: ಇದು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೋಶಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ: ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ.
ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
* ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ)
* ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
* ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿವು
* ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ
* ದಣಿದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಭಾವನೆ
* ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ
* ಗಾಯಗಳ ನಿಧಾನ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ
* ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೋಂಕುಗಳು
* ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ
