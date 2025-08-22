ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಡ್ರೈ ಫ್ರುಟ್ಸ್‌ ತಿನ್ನಬಹುದೇ..? 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

Blood Sugar cotrol tips : ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಂದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದೇ..? ಅಂತ.. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಹೌದು.. ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದವರೆಗೆ, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿಯಂತಹ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ..
ಕೆಲವು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಖರ್ಜೂರದಂತಹ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಯು ಸಿಹಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕಾದರೆ, ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರವು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಲೇಪಿತ ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 5-10 ಗ್ರಾಂ (ಒಂದು ಹಿಡಿ) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)