  • ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ? ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?

ಮಧುಮೇಹಿ ರೋಗಿಗಳು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಇದು ಅನೇಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿಂದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಾವು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 9, 2026, 07:03 PM IST
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
  • ಯುವಕರು ಸಹ ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ & ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು ಸಹ ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಧುಮೇಹ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ...

ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.. ಆದರೆ 'ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣ' ಮತ್ತು 'ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಸಕ್ಕರೆಯಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಡಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೇಬು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೇವಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ

ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬೇಡಿ: ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 10-15ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.  
ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಿರಿ: ಬರೀ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಿರಿ. ಒಣ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಸಕ್ಕರೆಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ ತಿನ್ನಿರಿ: ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

