ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ

Diabetes health care tips : ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (GI) 72. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಕಡಿಮೆ GI (ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ) ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇದರ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಲೋಡ್ (GL) ಕೇವಲ 5 ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ 150 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ರಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ತಕ್ಷಣವೇ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ.. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ರಸಕ್ಕಿಂತ ಚೂರುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವ ಸಮಯವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪೀನ್ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್-ಸಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)