/ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾ?

cucumber help control blood sugar: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇದು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ?
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ನಾರು, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಊಟದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಧುಮೇಹ ಔಷಧಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ?
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಹಾರವಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿಪ್ಸ್, ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು?
ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಲಾಡ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೀವು ಮೊಸರು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಲಾಡ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಂಜೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಇಡೀ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
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