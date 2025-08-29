English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ HIV ಬರಬಹುದೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನ್‌ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..?

HIV awareness : ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಜನರು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಎಚ್ಐವಿ ಕೂಡ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವೇ? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 29, 2025, 08:40 PM IST
    • ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ.
    • ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
    • ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಎಚ್ಐವಿ ಕೂಡ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವೇ?

Trending Photos

ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
camera icon8
Dharsha gupta
ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Shukradese
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ರಾಹು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ʼಗ್ರಹಣ ಯೋಗʼ: ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು! ಚಂದದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುವುದು
camera icon7
Grahan Yog
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ರಾಹು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ʼಗ್ರಹಣ ಯೋಗʼ: ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು! ಚಂದದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುವುದು
ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
camera icon8
Lunar eclipse 2025 Lucky Zodiac sign
ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ HIV ಬರಬಹುದೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನ್‌ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..?

HIV facts : ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ HIV ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಅದು ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೊಳ್ಳೆಯು ಸಿರಿಂಜ್‌ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆಯು HIV ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಸಹ, ಅದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಅದು ತನ್ನ ಲಾಲಾರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರ - ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಎಚ್ಐವಿ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ? : ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಐವಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯ ಅಥವಾ ಯೋನಿ ದ್ರವಗಳ ಮೂಲಕ ವೈರಸ್ ಹರಡಬಹುದು. ರಕ್ತವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ಈ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಈ ಮಾರಕ ರೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ಯಾ..? ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಈ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಲಾಭ..!

 HIV ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ..? : ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಎಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತರ ದೇಹದ ದ್ರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ತಜ್ಞರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

HIVHIV careHIV factsHIV preventionHIV Awareness

Trending News