ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ HIV ಬರಬಹುದೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನ್‌ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..?

HIV facts : ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ HIV ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಅದು ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೊಳ್ಳೆಯು ಸಿರಿಂಜ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆಯು HIV ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಸಹ, ಅದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಅದು ತನ್ನ ಲಾಲಾರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ.
ಎಚ್ಐವಿ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ? : ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಐವಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯ ಅಥವಾ ಯೋನಿ ದ್ರವಗಳ ಮೂಲಕ ವೈರಸ್ ಹರಡಬಹುದು. ರಕ್ತವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ಈ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಈ ಮಾರಕ ರೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ..
HIV ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ..? : ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಎಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತರ ದೇಹದ ದ್ರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ತಜ್ಞರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.)