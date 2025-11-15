ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಶುಂಠಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಬಹುದೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Can BP Patients Drink Ginger Tea?: ಚಹಾ ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಆಗಾಗ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಂಠಿ ಚಹಾವು ಹೆಚ್ಚುನವರ ನೆಚ್ಚಿನದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಈ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಬಹುದೇ? ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆಯೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾಹಿತಿ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 5,000 ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಕುಡಿಯದವರಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿದವರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯದವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಶೇ.8.4ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಶುಂಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಹಾದಂತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
ಶುಂಠಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)