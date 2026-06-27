/ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದವರು ಮಾವು ತಿನ್ನಬಹುದಾ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Uric Acid Diet Tips: ಬೇಸಿಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಗೌಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮಾವು ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವೂ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವವರು ಮಾವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಸೇವನೆ ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ (ಸಕ್ಕರೆ) ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾವು ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾವಿನ ರಸ, ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮದ್ಯಪಾನ, ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗೌಟ್ ನೋವಿನ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ (gout flare) ಇದ್ದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ಇರುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಔಷಧೋಪಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುವವರು ಮಾವು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ "ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು?" ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ. ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.