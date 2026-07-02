/ಉಸಿರಿನ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ..! ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪ ಶ್ವಾನಗಳ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಡಾಗ್ನೋಸಿಸ್ (Dognosis) ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶ್ವಾನಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಸಿರಿನ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 15 ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಒಂದು ಶ್ವಾನ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 72 ಉಸಿರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ಉತ್ತಮ ನಿಖರತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಹೇಗೆ..?
ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ EEG ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಶ್ವಾನದ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಸಿರಿನ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ..?
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ಅನ್ನ ಗಾಳಿಯೂ ಒಳನುಗ್ಗದಂತೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ 4 ರಿಂದ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ನಂತರ ಶ್ವಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಧ್ಯಯನ
ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಶ್ವಾನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸಿವೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಗುರಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ 15 ಶ್ವಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಳಿಯ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 8 ವಾರಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶ್ವಾನಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ
ಈ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಒಣ ಮಾಂಸ, ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳು, ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ, ಆಟ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ ನಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಶ್ವಾನಗಳೇ ಏಕೆ..?
ಶ್ವಾನದ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ಘ್ರಾಣ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50 ರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ವಾನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಾಸನೆಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವು. ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕೋವಿಡ್-19, ಮಲೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಶ್ವಾನಗಳು ವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿವೆ.
ಮೂರು ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಸುಮಾರು 50 ಜನರ ತಂಡದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನಾಂದೇಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.