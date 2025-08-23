English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎಂದಿಗೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ.. ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಿರಾ..! 

Cardamom tea side effects : ಏಲಕ್ಕಿ ಚಹಾ ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾಸನೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು.. ಏಲಕ್ಕಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಏಲಕ್ಕಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 23, 2025, 12:22 PM IST
ಎಂದಿಗೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ.. ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಿರಾ..! 

Healthy Tea : ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಹಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಲವಾದ ಚಹಾವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇತರರು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಚಹಾ, ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಚಹಾವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಚಹಾವು ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಏಲಕ್ಕಿ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ... ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ...

ಪಿತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ: ಪಿತ್ತಗಲ್ಲು ಇರುವವರು ಏಲಕ್ಕಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.  

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ಗರ್ಭಪಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಹೆಚ್ಚು ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಗೊತ್ತೇ!

ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಲಕ್ಕಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಏಲಕ್ಕಿ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.  

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

