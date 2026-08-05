/ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ! ನೀವೂ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಳಸ್ತಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ..!

GLP-1 Weight Loss Drugs: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) ವರ್ಗದ ಔಷಧಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (CDSCO) ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (DCGI) ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಿಗಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಏಕೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ Semaglutide ಮತ್ತು Tirzepatide ಸೇರಿದಂತೆ GLP-1 ಔಷಧಗಳನ್ನ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ "ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡ್ರಗ್" ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು, ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ
ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, GLP-1 ಔಷಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲ. ಇವು ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾದ ಔಷಧಗಳಾಗಿವೆ. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ, ತಪ್ಪು ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದ ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರೋಕ್ಷ ಜಾಹೀರಾತಿಗೂ ನಿಷೇಧ
ಔಷಧದ ಹೆಸರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ "ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ" ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಕರಿಗೆ ನೇರ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
49 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಪಾಸಣೆ
CDSCO ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 49 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು—ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು, ಔಷಧ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
GLP-1 ಔಷಧ ಎಂದರೇನು?
GLP-1 ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಗೊನಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮೂಲತಃ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ಔಷಧಗಳು. ಇವು ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ವೇಗವನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಔಷಧಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದುರ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯ
ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದರೆ ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಔಷಧಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಔಷಧಗಳು
ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ Orlistat, Semaglutide ಮತ್ತು Tirzepatide ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು?
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಮತೋಲನಯುತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. GLP-1 ಔಷಧಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ತಜ್ಞರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)