7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾವು... ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಭಯಾನಕ ರೋಗ, ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಪರಿಹಾರ ಗೊತ್ತೆ..?

Cervical Cancer : ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೋಗವು ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ, ಹೆಂಡತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 23, 2025, 08:39 PM IST
    • ಈ ರೋಗವು ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿದೆ.
    • ಪ್ರತಿ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಈ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇವೆ.

7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾವು... ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಭಯಾನಕ ರೋಗ, ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಪರಿಹಾರ ಗೊತ್ತೆ..?

Cervical Cancer symptoms : ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ. ಹೌದು.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. 

ಈ ರೋಗವು ಗರ್ಭಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮ ವೈರಸ್ (HPV) ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಊಟದ ನಂತರ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳನ್ನು ಜಗಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌! ಪಥ್ಯ.. ಔಷಧಿ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. 

ಮಾನವ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಮಾನವ ದೋಷಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್ ಅಪಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಂದಿಗೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ.. ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಿರಾ..! 

ಪರಿಹಾರವೇನು? : ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ, 9 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. 26 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. 

