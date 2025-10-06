ಯಾವುದೇ ಡಯಟ್‌ ಬೇಡ... ಈ ಕಪ್ಪು ಬೀಜ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತೂಕವೂ ಇಳಿಯುತ್ತೆ

Chia seed good for bad cholesterol: ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬೀಜಗಳು ಅನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವು ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಚಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಎರಡು ಚಮಚ ಚಿಯಾ ಸುಮಾರು 10 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೈಬರ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಯಾ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಲ್ಫಾ-ಲಿನೋಲೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲ (ALA)ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಊಟದ ನಂತರ ತಿಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಪರಿಹಾರ !
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ ತರಹದ ವಸ್ತುವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಜೆಲ್ ತರಹದ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ದ್ರವವನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ಹಾಲು ಅಥವಾ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಜೀರ್ಣಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಊಟದ ಮೊದಲು & ನಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ನೀವು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸ್ಮೂಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಅಥವಾ ಮಫಿನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಬಾರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 1-2 ಚಮಚ ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)