ಚಿಕನ್‌, ಮಟನ್ ಲಿವರ್, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ!

Chicken liver: ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ಎರಡೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಕಬ್ಬಿಣ, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಹೃದ್ರೋಗ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 3, 2026, 06:45 PM IST
Chicken liver: ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಯಕೃತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಮಾಂಸ ಪ್ರಿಯರು ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಏಕೆ ಇದೆ? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಕಂಡಿತಾ

ಕೋಳಿ ಯಕೃತ್ತು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಕೋಳಿ ಯಕೃತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ 12, ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ 12 ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ... ಅನೇಕ ಜನರು ಕೋಳಿ ಯಕೃತ್ತಿಗಿಂತ ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ, ಬಿ 12, ಸತು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಜನರು ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಈ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಏಕೆ ಇದೆ? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಕಂಡಿತಾ

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

